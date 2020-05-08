Шествие «Бессмертного полка» и концерт в честь Дня Победы в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 9 мая.

В День Победы в Okko состоится онлайн-концерт, посвященный юбилею победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Гостями мероприятия станут такие известные артисты, как Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Александр Скляр и другие. Для зрителей будут исполнены нетленные военные хиты, включая композиции «Последний бой», «На безымянной высоте», «Смуглянка», «Давай закурим» и «Темная ночь».

9 мая Okko также предлагает пользователям поучаствовать в онлайн-шествии «Бессмертного полка». После того как любым желающим будет оставлена заявка, его оповестят о времени, когда в эфире покажут фотографию его родственника, а также историю его участия в Великой Отечественной войне.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10:00 — онлайн-шествие «Бессмертного полка»;

12:00 — бесплатная подборка фильмов, посвященных героическому подвигу советского народа. От классики отечественного кино до современных фильмов;

День

14:00 — рецепт легендарного торта «Птичье молоко» по ГОСТу от мастера вкусной выпечки Ирины Чадеевой в рамках серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

17:00 — онлайн-концерт, посвященный Дню Победы;

Вечер

19:00 — показ фильма Игоря Копылова «Ржев», события которого разворачиваются в 1942 году в разгар Ржевской битвы. Средства с продажи ленты будут переданы в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны;

21:00 — спектакль-реставрация (в одном действии) Архангельского театра драмы «Теркин. Реконструкция». Согласно авторам, это «попытка восстановить в памяти мифического героя Василия Теркина, героя эпоса и в то же время — героя живого, настоящего»;

22:00 — недавняя премьера мирового проката «Мидуэй», военно-исторический боевик, рассказывающий о тихоокеанских сражениях Второй мировой войны. Средства от продажи картины с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Мэнди Муром и Патриком Уилсоном в ролях будут переданы в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.