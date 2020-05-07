Художник нарисовал врача на коне и победу над COVID-19 в поддержку медиков России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/723/13072723/2020-05-04T220732Z_1588848181_RC2YHG907D4L_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLITICS-TRUST-pic905-895x505-1683.jpg">

Художник из Московской области решил поддержать медиков, которые сражаются с коронавирусной инфекцией, и нарисовал изображение победы над COVID-19 на здании в Подольске, сообщает телеканал «360».

На граффити изображен медик с шприцем в руке на коне, который встает на дыбы перед коронавирусом и готов его растоптать. Стоит отметить, что картина появилась на фасаде здания напротив станции скорой помощи и переливания крови в Подольске. Ее нарисовали за сутки.

По словам художника, который пожелал остаться неизвестным, он нарисовал герб Московской области, но интерпретировал его по-своему.

«Мы в своей творческой манере решили это визуализировать и сделать как благодарность», — рассказал художник.

По данным на 6 мая, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 165 тыс. Выздоровели более 21 тыс. пациентов, а умерли — 1 537.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Художники нарисовали в Подмосковье огромное сердце в поддержку врачей

— Британцы аплодисментами поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом

— Власти в Ломбардии поблагодарили РФ за помощь в борьбе с COVID-19