Художник нарисовал врача на коне и победу над COVID-19 в поддержку медиков России
Художник из Московской области решил поддержать медиков, которые сражаются с коронавирусной инфекцией, и нарисовал изображение победы над COVID-19 на здании в Подольске, сообщает телеканал «360».
На граффити изображен медик с шприцем в руке на коне, который встает на дыбы перед коронавирусом и готов его растоптать. Стоит отметить, что картина появилась на фасаде здания напротив станции скорой помощи и переливания крови в Подольске. Ее нарисовали за сутки.
По словам художника, который пожелал остаться неизвестным, он нарисовал герб Московской области, но интерпретировал его по-своему.
«Мы в своей творческой манере решили это визуализировать и сделать как благодарность», — рассказал художник.
По данным на 6 мая, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 165 тыс. Выздоровели более 21 тыс. пациентов, а умерли — 1 537.
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