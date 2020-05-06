Вместо концерта на Красной площади 9 мая покажут спектакль по ТВ
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Вместо ранее запланированного концерта на Красной площади в честь 75-летия Победы по телевидению покажут литературно-музыкальный спектакль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления делами президента.
Данное решение было принято из-за распространения коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий. Концерт пройдет без зрителей, его покажут по ТВ 9 мая. В программе примут участие звезды отечественной эстрады, кино и театра.
Главный режиссер постановки Евгений Глазов рассказал, что концерт будет построен на великих песнях ВОВ и знаменитых произведениях.
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