У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Усачевой, болезнь у главы ведомства протекает в легкой форме.

«Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции», — сказала пресс-секретарь.

Ольге Любимовой 39 лет.

Ранее коронавирусная инфекция была подтверждена в главы Минстроя Владимира Якушева и премьер-министра Михаила Мишустина.