У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Усачевой, болезнь у главы ведомства протекает в легкой форме.
«Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции», — сказала пресс-секретарь.
Ольге Любимовой 39 лет.
Ранее коронавирусная инфекция была подтверждена в главы Минстроя Владимира Якушева и премьер-министра Михаила Мишустина.