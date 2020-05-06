Космонавты оценили идею съемок фильма с Томом Крузом на МКС

Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с актером Томом Крузом на борту Международной космической станции (МКС).

В беседе с «Газетой.Ru» они назвали проект интересным и усомнились в том, что съемки фильма помешают работе станции.

«По-моему, это интересный и хороший проект. Поучаствовать в создании интересного фильма? А почему бы и нет? Обширной съемочной группы там не будет. Будет специальное задание астронавтам на какие-то съемки», — сказал Сергей Рязанский.

Михаил Корниенко напомнил, что в качестве туристов на МКС летали люди, которые находились в гораздо худшей физической форме, чем голливудский актер.

«Такого плана люди уже бывали на МКС, там было достаточно туристов, которые по физическим кондиция гораздо хуже Тома Круза. Летали бизнесмены, летал клоун. Летали такие люди на моем веку, которые по земле уже с трудом ходили. Он парень тренированный, я тут не вижу проблем», — пояснил космонавт.

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал, что Том Круз сыграет роль в приключенческом фильме, часть съемок которого пройдет на МКС.

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