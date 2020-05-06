Актриса Татьяна Васильева рассказала об отрицательном первом тесте на коронавирус

Актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, заявила, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам артистки, ее самочувствие стало лучше, она принимает много таблеток.

«Пришел первый отрицательный тест, но еще нужно два сделать, наверное, так полагается. Только из дома не могу выйти», — добавила Васильева.

Ранее сообщалось, что актриса заболела двусторонней пневмонией, клиническая картина указывала на обнаружение коронавируса.

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