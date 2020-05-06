Том Круз снимется в картине на борту МКС
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Американский актер Том Круз сыграет роль фильме, часть которого будут снимать на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в своем Twitter.
«В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС», — написал он.
Брайденстайн добавил, что с помощью популярных медиа необходимо вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь.
Ранее Deadline сообщил, что Круз сыграет в фильме, действие которого происходит в космосе. В создании картины участвует компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Звездный десант: Илон Маск и Том Круз снимут фильм в космосе