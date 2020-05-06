Том Круз снимется в картине на борту МКС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/215/13073215/208-pic905-895x505-88647.jpg">

Американский актер Том Круз сыграет роль фильме, часть которого будут снимать на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в своем Twitter.

«В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС», — написал он.

Брайденстайн добавил, что с помощью популярных медиа необходимо вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь.

Ранее Deadline сообщил, что Круз сыграет в фильме, действие которого происходит в космосе. В создании картины участвует компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звездный десант: Илон Маск и Том Круз снимут фильм в космосе