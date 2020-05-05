Певица Надежда Бабкина впервые появилась в телеэфире после выздоровления. Она дала эксклюзивное интервью Первому каналу.

В нем она рассказала о жизни, творчестве и своей болезни.

По ее словам, находясь в коме, она была чем-то недовольна, и сейчас для нее наступило время задуматься.

Ранее сообщалось, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония. После этого она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

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