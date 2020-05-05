Шнуров написал стихотворение о запрете продажи алкоголя в жилых домах
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Музыкант Сергей Шнуров высказался по поводу введения запрета на продажу алкоголя в жилых домах на своей странице в Instagram.
Так, он опубликовал шуточное стихотворение по поводу нового закона.
В своем произведении он с иронией говорит, что к концу подошла целая эпоха.
Запрещающий продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях законопроект вступил в силу 5 апреля.
До этого 17 апреля его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, а 24 апреля его утвердил российский лидер Владимир Путин.
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