Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

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Кадр из фильма «Эвакуация» Кадр из фильма «Эвакуация»
Кадр из фильма «Эвакуация»
imdb.com

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма «Эвакуация». Об этом пишет портал Deadline.

Соответствующий контракт Netflix уже заключил с режиссером и продюсером Джо Руссо. Именно он напишет сценарий для новой части.

При этом Руссо отмечает, что пока не решено, будет продолжение сиквелом или приквелом.

По данным издания, режиссер Сэм Харгрейв и исполнитель главной роли Крис Хемсворт заключат договор с потоковым сервисом лишь после написания сценария.

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