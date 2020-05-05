Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма «Эвакуация». Об этом пишет портал Deadline.

Соответствующий контракт Netflix уже заключил с режиссером и продюсером Джо Руссо. Именно он напишет сценарий для новой части.

При этом Руссо отмечает, что пока не решено, будет продолжение сиквелом или приквелом.

По данным издания, режиссер Сэм Харгрейв и исполнитель главной роли Крис Хемсворт заключат договор с потоковым сервисом лишь после написания сценария.

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