Стефани Майер анонсировала новую книгу саги «Сумерки»

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Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер сообщила, что выпустит продолжение истории о вампирах, передает The New York Times.

По словам писательницы, новая книга «Солнце полуночи» поступит в продажу 4 августа.

В 2008 году Майер уже пыталась выпустить книгу под данным названием. В ней основной сюжет пересказывался от лица одного из главных героев саги — Эдварда Каллена. Однако часть романа попала в сеть и писательница решила его не публиковать.

Первые четыре части саги «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет» были выпущены с 2005 по 2008 года. Все четыре книги стали бестселлерами и были переведены на 37 языков мира.

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