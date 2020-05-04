Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» о подростках 90-х получил дату телепремьеры

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Телевизионная премьера сериала Ильи Аксенова «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится на ТНТ 18 мая в 22.00, сообщает пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала разворачивается в 1993 году, в центре повествования — трое взрослеющих мальчишек и их подруга. Друзья оказываются втянуты в водоворот событий от первой любви до бандитских разборок. «Гопники Кащей и Дизель, белье на веревках во дворе и шлягеры Татьяны Булановой, синтепоновые костюмы Adidas и дутые болоньевые фиолетовые штаны, самодельные нунчаки и плакаты Сталлоне. А еще «Цой — жив!», — описывают авторы атмосферу фильма.

По словам авторов, переосмысляющий 90-е сериал не сугубо подростковый: в сценарии изучены все слои постсоветского, только формирующегося российского общества. Среди его героев есть и ветеран Сан Саныч (Сергей Степин), и интеллигент-преподаватель Федор (Степан Девонин), и афганец Алик (Юрий Борисов), и торгаш Виталик (Артур Бесчастный), и кавказский авторитет Зураб Отарович (Зураб Кипшидзе), и градоначальник, сильно напоминающий тогдашнего мэра Москвы.

Съемки проекта проходили в Туле в сохранившихся с 1990-х локациях, так что никаких искусственных деталей антуража не понадобилось.

Ранее сериал вышел на онлайн-платформе Premier.

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