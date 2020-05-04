Бузова усомнилась в планах Галкина гастролировать осенью по Европе
Шоумен Максим Галкин перенес запланированные на май концерты в Эстонии на конец сентября. Об этом он рассказал в Instagram.
Певица Ольга Бузова, в свою очередь, усомнилась в том, что в сентябре будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «Ты думаешь, что в сентябре уже можно будет спокойно давать концерты?» — написала в комментариях она. «Я не знаю, я надеюсь», — ответил Галкин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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