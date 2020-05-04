Бузова усомнилась в планах Галкина гастролировать осенью по Европе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/199/10639199/upload-355088_dba0847fe7-pic905-895x505-94164.jpg">

Шоумен Максим Галкин перенес запланированные на май концерты в Эстонии на конец сентября. Об этом он рассказал в Instagram.

Певица Ольга Бузова, в свою очередь, усомнилась в том, что в сентябре будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «Ты думаешь, что в сентябре уже можно будет спокойно давать концерты?» — написала в комментариях она. «Я не знаю, я надеюсь», — ответил Галкин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Галкин поздравил Киркорова с днем рождения

— Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

— Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения