Экс-корреспондент Белого дома Лесли Шталь заразилась коронавирусом
Ветеран канала CBS Лесли Шталь призналась, что заразилась коронавирусом.
Об этом 78-летняя Шталь заявила в выпуске новостей канала. «Одно из правил журналистики — не становиться частью сюжета. Но вместо того, чтобы рассказывать о пандемии, я оказалась одной из миллиона американцев, которые стали частью сюжета», — сообщила Шталь, добавив, что несколько ее коллег также заболели.
По словам Лесли Шталь, она болела дома две недели, прежде чем обратиться к врачам.
С 1991 года Шталь ведет на CBS передачу «60 минут». В последние годы она брала несколько интервью у президента США Дональда Трампа, включая его первое телеинтервью после выборов в 2016 году.
В 1970-х освещала Уотергейтский скандал. После стала первой женщиной — корреспондентом Белого Дома, занимала эту должность во время президентства Джимми Картера, Рональда Рейгана и Джорджа Герберта Буша.
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