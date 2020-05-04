Экс-корреспондент Белого дома Лесли Шталь заразилась коронавирусом

Ветеран канала CBS Лесли Шталь призналась, что заразилась коронавирусом.

Об этом 78-летняя Шталь заявила в выпуске новостей канала. «Одно из правил журналистики — не становиться частью сюжета. Но вместо того, чтобы рассказывать о пандемии, я оказалась одной из миллиона американцев, которые стали частью сюжета», — сообщила Шталь, добавив, что несколько ее коллег также заболели.

По словам Лесли Шталь, она болела дома две недели, прежде чем обратиться к врачам.

С 1991 года Шталь ведет на CBS передачу «60 минут». В последние годы она брала несколько интервью у президента США Дональда Трампа, включая его первое телеинтервью после выборов в 2016 году.

В 1970-х освещала Уотергейтский скандал. После стала первой женщиной — корреспондентом Белого Дома, занимала эту должность во время президентства Джимми Картера, Рональда Рейгана и Джорджа Герберта Буша.

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