Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах. На официальном сайте писательницы возник таймер с обратным отсчетом.

Отсчет времени закончится 4 мая (14.30 по мск). При этом никак не объясняется, что это значит.

Некоторые фанаты в сети заявили, что таймер связан с анонсом новой книги знаменитой саги о вампирах.

В 2008 году Майер уже пыталась выпустить продолжение. Это была книга «Солнце полуночи», где основной сюжет пересказывался от лица одного из главных героев саги — Эдварда Каллена. Однако часть романа попала в сеть и писательница решила его не публиковать.