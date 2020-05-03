На мэра Торонто найдут компромат в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на понедельник, 4 мая.

В понедельник в Okko состоится премьера канадской драмы «Хозяева города», которую снял режиссер-дебютант полного метра Рики Толлман. Молодой журналист, недавно окончивший учебу, натыкается на потенциально сенсационный сюжет, связанный с мэром города, и в рамках собственного расследования втирается в доверие к помощнику градоначальника. Главные роли в ленте исполнили Бен Платт (номинация на «Золотой Глобус» за «Политика»), Аладдин по версии Гая Ричи Мена Массуд, лауреат «Золотого глобуса» Дэмиэн Льюис, а также звезда шоу «Дневники вампира» Нина Добрев. Драма основана на реальных событиях, произошедших в Канаде в 2013 году с тогдашним мэром Торонто Робом Фордом.

Кроме того, 4 мая в Okko стартует пятый сезон сериала «Миллиарды», продолжение финансовой драмы о противостоянии миллиардера Бобби «Акса» Аксельрода (все тот же Дэмиен Льюис) и федерального прокурора Чака Родса (Пол Джаматти). Проект, который нередко сравнивают с «Карточным домиком» (и по наполнению, и по качеству), доступен в подписке «Сериалы Amediateka».

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10:00 — занятие для всей семьи «Здоровая спина. Зарядка» из цикла онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса, помогающего поддерживать отличную физическую форму, не выходя из дома;

12:00 — документальный фильм «Пещера забытых снов» перенесет зрителей в знаменитую пещеру Шове на юге Франции, посещение которой полностью запрещено обычным туристам, так как ее стены покрыты множеством рисунков, являющихся древнейшими в мире образцами доисторической живописи;

День

14:00 — рецепт штруделя с яблоками и заварным кремом от мастера вкусной выпечки Ирины Чадеевой в рамках серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16:00 — премьера второй серии скринлайф-комедии о жизни во время карантина «Все вместе». Максимально актуальное шоу с отечественными звездами в главных ролях (Юлия Топольницкая, Рина Гришина, Даниил Вахрушев и другие), полностью созданное удаленно, — как того и требуют предписания по самоизоляции;

Вечер

19:00 — премьера пятого сезона драмы «Миллиарды». Шоу доступно в подписке «Сериалы Amediateka»;

21:00 — даргинская сказка «Синяя птица» в исполнении писателя Алексея Варламова. Очередная серия проекта, знакомящего подписчиков с малоизвестными народными сказками;

22:00 — премьера драмы «Хозяева города», одну из главных ролей в которой исполнил звезда «Аладдина» Мена Массуд.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.