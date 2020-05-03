Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки закончил жизнь самоубийством

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Кадр из фильма «Невеста Чаки» (1998) Кадр из фильма «Невеста Чаки» (1998)
Кадр из фильма «Невеста Чаки» (1998)
Universal Studios

Сценарист фильма ужасов «Детская игра» и режиссер «Детской игры 2» Джон Лафия покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Variety.

Лафия умер на 64-м году жизни.

«Мы опустошены, узнав о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи «Чаки», — заявил его коллега Дон Манчини.

Джон Лафия придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма «Привет, я Чаки! Поиграем?». При создании сценария он сотрудничал с Томом Холландом и Доном Манчини.

Помимо «Детских игр» Джон Лафия был режиссером «Голубой игуаны», «Лучшего друга человека» и «Крыс» и других фильмов, а также нескольких сериалов.