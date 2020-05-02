Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

В возрасте 56 лет скончался актер Сэм Лойд, сыгравший юриста Тэда Бакленда в американском сериале «Клиника». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на агента артиста.

Известно, что в январе прошлого года врачи обнаружили у Лойда неоперабельную опухоль головного мозга и рак, которые в дальнейшем распространились на легкие, челюсть, печень и позвоночник.

Ему сообщили о диагнозе спустя несколько недель после того, как его жена Ванесса родила своего первого ребенка.

Сэм Ллойд также получил популярность благодаря ролями в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Американская семейка» и фильмах «Флаббер» и «В поисках галактики».