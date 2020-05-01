Фестиваль Park Live 2020 отменили из-за коронавируса

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Фестиваль Park Live в 2020 году не состоится, сообщили организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Они напомнили, что международное авиасообщение приостановлено, визы не выдаются и есть вероятность того, что крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены.

Фестиваль планируется перенести на 2021 год. Как обещают организаторы, он продлится 8 дней и захватит два уикенда: с 8 по 11 и с 15 по 18 июля. «Мы постараемся перенести всех объявленных артистов», — пообещали в оргкомитете, добавив, что в 2021 году на фестиваль приедут и другие долгожданные артисты. Для тех, кто уже купил билеты на Park Live 2020, предусмотрены бонусы.

На Park Live 2020 должны были выступить группы Deftones, Offspring, Sum 41, My Chemical Romance, The Killers и др.