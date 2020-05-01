Младший брат артиста Федорова Збруев прокомментировал его смерть

Артист «Ленкома» Александр Збруев в беседе с «Московским комсомольцем» прокомментировал смерть 97-летнего артиста театра им. Вахтангова Евгения Федорова.

Федоров был старшим братом Збруева по матери, артисты дружили. «Женя жил трудной жизнью, но эти трудности не меняли его. Не могу больше говорить, трудно», — сказал Збруев.

Ранее артист перенес инсульт, однако, по заверениям представителей учреждения, почти до конца жизни не покидал сцену.

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. Карьеру в театре начал в 1945 году после окончания училища им. Бориса Щукина. В 1941 году принимал участие в строительстве фортификационных сооружений для обороны Москвы.

Он сыграл роли в таких постановках, как «Улыбнись нам, Господи», «Последние луны», «Гамлет», «Город на заре» и других.

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