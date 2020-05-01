Умер 97-летний актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Старейший актер московского Театра им. Вахтангова Евгений Федоров умер после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы театра.

«С прискорбием сообщаем. После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер — заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», — сказали в пресс-службе.

Представители театра также добавили, что дата церемонии прощания станет известна позднее.

Ранее артист перенес инсульт, однако, по заверениям представителей учреждения, почти до конца жизни не покидал сцену.

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. Карьеру в театре начал в 1945 году после окончания училища им. Бориса Щукина. В 1941 году принимал участие в строительстве оборонительных сооружений для обороны Москвы.

Он сыграл роли в таких постановках, как «Улыбнись нам, Господи», «Последние луны», «Гамлет», «Город на заре» и других.