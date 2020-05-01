Лера Кудрявцева хочет отсудить 2,5 миллиона у продюсера «Ласкового мая»
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Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, сообщает Telegram-канал Mash.
Кудрявцеву задел пост, в котором Разин утверждал, что она якобы занималась проституцией, когда познакомилась с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, которому впоследствии родила сына Жана. Утверждается, что за эти слова она хочет отсудить у Разина 2,5 млн руб.
Также, по информации издания, она хочет отсудить 500 тыс. руб. у издания, процитировавшего пост Разина.
Сообщения об иске ни Разин, ни Кудрявцева пока не комментировали.
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