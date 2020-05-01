Братья Руссо займутся ремейком «Геркулеса» для Disney

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Режиссеры «Мстителей» братья Джо и Энтони Руссо станут продюсерами «Геркулеса» — ремейка живого действия анимационной картины Disney.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров в Disney, сценарием нового «Геркулеса» займется сценарист «Неудержимых».

Оригинальный мультфильм «Геркулес» вышел в 1997 году и пересказывал греческий миф о Геракле в комедийном ключе. О том, что Disney готовится переснять «Геркулеса» в формате кинофильма, заговорили еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что главную роль может сыграть Александр Скарсгард.

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