Топалов заявил, что устал от травли Тодоренко

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Певец Влад Топалов заявил, что устал от травли его супруги Регины Тодоренко после шумного скандала с ее участием. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого», — сообщил Топалов.

Также он предложил всем «двигаться дальше».

В одном из недавних интервью Регина Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого звезда подверглась травле в сети, с ней расторгли несколько рекламных контрактов, а журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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