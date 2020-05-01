Топалов заявил, что устал от травли Тодоренко
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Певец Влад Топалов заявил, что устал от травли его супруги Регины Тодоренко после шумного скандала с ее участием. Об этом он написал в своем Instagram.
«Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого», — сообщил Топалов.
Также он предложил всем «двигаться дальше».
В одном из недавних интервью Регина Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого звезда подверглась травле в сети, с ней расторгли несколько рекламных контрактов, а журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».
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