Скончался народный артист России Альберт Панков

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В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный — таким Альберта Павловича знали и любили близкие и коллеги», — отметили в театре.

Там уточнили, что о дате и месте похорон артиста будет объявлено дополнительно.

Альберт Панков в 1960 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории имени Чайковского по классу сольного пения. После этого он был направлен на работу в Новосибирский театр музыкальной комедии, где работал до 1962 года, когда стал частью труппы Ростовского театра музыкальной комедии. В 1965 году он вступил в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где выступал до конца жизни, воплотив на сцене более 60 ролей.