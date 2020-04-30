Топалов пожаловался на проклятия в адрес его сына от Тодоренко

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Поп-исполнитель Влад Топалов в прямом эфире Instagram пожаловался на проклятия в адрес его маленького сына от Регины Тодоренко.

По словам Топалова, после высказываний Тодоренко о домашнем насилии на семью обрушились потоки злости. «Вы готовы убить меня, я готов убить вас, ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми. Разве мой сын заслужил такую ненависть?» — призывает Топалов, добавляя, что всем стоит научиться быть добрее.

В одном из недавних интервью Регина Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого звезда подверглась травле в сети, с ней расторгли несколько рекламных контрактов, а журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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