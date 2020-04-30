Галкин поздравил Киркорова с днем рождения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/12240121/765765-pic905-895x505-86636.jpg">

Шоумен Максим Галкин поздравил с днем рождения эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова.

У себя в Instagram Галкин выложил совместное архивное видео с Киркоровым, в котором именинник демонстрирует свою аптечку. «Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!» — написал Галкин.

Народному артисту России Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. День рождения он отметил в условиях самоизоляции с детьми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киркоров и Кокорин поделятся секретами самоизоляции

— Разин предрек Пугачевой и Галкину нищету

— Киркоров отменил концерты в Прибалтике из-за коронавируса