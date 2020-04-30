Победителя «Маски» обвинили в плагиате еще одного кавера

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Участник украинского «Голоса» Michael Soul обвинил победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя в плагиате аранжировки кавера на песню Земфиры «Блюз».

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По словам белорусского артиста, он загрустил, узнав в исполненной Цоем музыке свою. «Хочу сказать, что огромное количество каверов стали большими хитами, к примеру, I Will Always Love You» великой Уитни Хьюстон. Мало кто знает, что это тоже кавер. Я к тому, что это тоже труд — создать новую версию песни, изменив ее звучание или вокальную мелодию», — написал Michael Soul в Instagram.

Певец заключил, что решать, кто прав, а кто нет, должны поклонники.

Ранее певица Palina заявила о том, что Цой победил на «Маске» с «ее» аранжировкой песни «Позови меня с собой».

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