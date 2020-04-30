Театр «Ла Скала» откроется осенью
Театр «Ла Скала» откроется в сентябре, сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дирекцию театра.
Первыми в открытом театре будут исполнены произведения «Реквием» Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.
«Реквием» посвятят жертвам коронавируса, а Девятую симфонию, в которой звучит гимн Евросоюза «Ода к радости», — победе над ним. Тажке «Ла Скала» даст концерты в пострадавших от пандемии городах Бергамо и Брешии.
Миланский «Ла Скала» закрылся в конце февраля 2020 года, когда в северной области Ломбардия была зарегистрирована вспышка коронавируса.
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