Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате

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Победитель вокального шоу «Маска» Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате, выдвинутые в его адрес после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной «Позови меня с собой».

В плагиате Цоя обвинила певица Palina, заявившая, что именно она работала над прозвучавшей в исполнении Цоя аранжировкой. В Instagram Цой объяснил, что аранжировку делали для него с нуля. «Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключив договор с мамой автора данной композиции — Татьяной Георгиевной Печенкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина», — добавил он.

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» 26 апреля. Все участники выступали в фантазийных костюмах и до последнего момента скрывали свои лица и имена.

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