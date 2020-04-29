Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита. Об этом сообщается на странице коллектива «ВКонтакте».

Состояние артиста в настоящий момент стабильное, за ним наблюдают врачи.

В связи с госпитализацией Самойлова онлайн-концерт в честь 10-летия проекта, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая.

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