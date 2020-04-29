Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/327/13066327/RIAN_3062030.HR-pic905-895x505-40273.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Мишустин отметил, что искреннюю и обаятельную юбиляршу любят миллионы зрителей. «В содружестве с известными режиссерами вы создали десятки запоминающихся образов: комедийных, лирических, острохарактерных. В каждой роли - яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать вашим героиням», — написал премьер.

Лариса Удовиченко играла в Театре-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера), снималась в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Летучая мышь», «Мэри Поппинс, до свидания!» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил яркий талант празднующей юбилей Ларисы Удовиченко

— «Чтоб вас покарал Бог!»: Удовиченко пристыдила журналистов за Началову

— Садальский тоскует из-за грязной ссоры с Удовиченко