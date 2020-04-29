Путин отметил яркий талант празднующей юбилей Ларисы Удовиченко

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Ларису Удовиченко.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. «Яркий талант, актерское мастерство и обаяние помогли вам состояться на творческом поприще, завоевать профессиональное признание и симпатии зрителей. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, и потому надолго остаются в памяти любителей киноискусства», — пишет президент.

Лариса Удовиченко играла в Театре-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера), снималась в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Летучая мышь», «Мэри Поппинс, до свидания!» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Чтоб вас покарал Бог!»: Удовиченко пристыдила журналистов за Началову

— Садальский тоскует из-за грязной ссоры с Удовиченко