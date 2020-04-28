Дочери Пескова понравилось интервью Тодоренко о домашнем насиии

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Дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавете понравилось интервью телеведущей Регины Тодоренко, в котором она резко высказалась о жертвах домашнего насилия.

Своим мнением Елизавета Пескова поделилась в Stories своего Instagram. «Может, мое мнение не так популярно, но интервью мне понравилось», — написала она.

В одной из последних публикаций на своей странице Пескова назвала «терпилами» смирившихся с домашним насилием женщин. «Я не считаю нормальной декриминализацию данного преступления», — тем не менее заявляет она.

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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