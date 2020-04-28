Принц Гарри появится в спецвыпуске мультфильма «Томас и его друзья»

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, выступит с видеоприветствием перед спецвыпуском мультфильма «Томас и его друзья», сообщает Mattel.

Он обратится к зрителям перед серией «Королевский поезд», в которой в качестве персонажей появятся Ее Величество Королева и принц Уэльский в детстве. По сюжету эпизода, паровозик Томас впервые отправится в Лондон с миссией отвезти сэра Топхэма Хэтта за наградой в Букингемский дворец. «С удовольствием вспоминаю, как сам рос вместе с Томасом и его друзьями и путешествовал с ними по разным местам. Очень горжусь тем, что приглашен участвовать в юбилейном эпизоде мультсериала. Желаю бренду «Томас и его друзья» счастливого праздничного года», – поделился Гарри.

Принц расскажет об истории бренда «Томас и его друзья», празднующего 75-летие, и почему именно в этом году паровозик отправился в Лондон с ответственной миссией.

Премьера мультфильма в России состоится 12 мая 2020 года в 19:00 на телеканале «Карусель».

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