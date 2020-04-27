Сбежавший убийца и борьба за трон Персии в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 28 апреля.

Иранский мультфильм «Последняя фантазия» режиссера Асхана Рагозара рекомендуется для зрителей всех возрастов. Атмосферная приключенческая драма, отличающаяся от современников классическим рисованным стилем, повествует о борьбе наследника царя Персии за трон. Во время ночных кошмаров принц получает предсказание о том, что молодой человек, отца которого он убил, свергнет нового правителя и восстановит в царстве мир.

Для вечернего просмотра подойдет боевик «Британский психопат» Джесси Джонсона. Несмотря на небольшой бюджет, фильм может похвастаться отлично сделанным экшеном, интересной хронологией и популярным актером Скоттом Эдкинсом в главной роли. Его герой в триллере — преступник, сбежавший из тюрьмы ради мести людям, которые сделали его убийцей.

В расписании на вторник пользователи Okko могут найти занятия на любой вкус — кулинарные курсы, образовательные лекции и физические тренировки.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — лекция писателя Дмитрия Быкова «Гарри Поттер как современный герой», посвященная влиянию одной из главных книжных серий современности на мир;

12:00 — рецепт пасты Tricolor с соусом карбонара от итальянского шефа Клаудио Пировано в цикле «Готовим дома с Novikov School»;

День

14:00 — иранский мультфильм «Последняя фантазия» о вечной борьбе добра и зла;

16:00 — авторская программа «2004 с Леонидом Парфеновым», в которой журналист освещает главные события каждого года в России и мире. В выпуске, посвященном 2004 году, Парфенов расскажет о расширении Евросоюза, «Оранжевой» революции, выходе Владимира Путина на второй президентский срок, переходе на «цифру» и многом другом;

Вечер

19:00 — балет «То, да не то» израильского хореографа Эяля Дадона, поставленный в рамках проекта «Точка пересечения» на сцене МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Идея танцевального спектакля заключается в способности каждого человека меняться духовно и физически;

21:00 — вечерняя антистресс-программа «Total Stretch», направленная на растяжку всех мышц, глубокое расслабление тела, снятие мышечного напряжения и увеличение гибкости суставов;

22:00 — боевик «Британский психопат» о преступнике, сбежавшем из мест заключения ради мести людям, которые сделали его жестоким убийцей.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.