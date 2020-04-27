Ченнинг Татум и Джесси Джей могли воссоединиться во второй раз за три месяца
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Певица Джесси Джей намекнула на воссоединение со своим бойфрендом, голливудским актером и танцором Ченнингом Татумом.
У себя в Instagram Джесси Джей опубликовала фотографии артиста и поздравила его с юбилеем. «Поздравляю с 40-летием этого особенного человека. Ты единственный такой. Я очень благодарна за то, что ты родился, и еще больше — за то, что мы встретились», — написала певица.
Ранее Джесси Джей и Ченнинг Татум воссоединялись в конце января после двух месяцев разрыва.
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