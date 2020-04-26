Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС
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Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Клип называется «26.04». В эту дату в 1986 году произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
В видео показаны фотографии того времени и современные виды города Припять, который расположен вблизи Чернобыльской АЭС.
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