Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС

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Noize MC/YouTube.com

Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.

Клип называется «26.04». В эту дату в 1986 году произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

В видео показаны фотографии того времени и современные виды города Припять, который расположен вблизи Чернобыльской АЭС.

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