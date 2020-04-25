Оксана Пушкина выступила против травли в отношении Регины Тодоренко

Телеведущая Оксана Пушкина заявила «Газете.Ru», что не поддерживает слова ее коллеги Регины Тодоренко о домашнем насилии, но она и против ее травли.

Пушкина отметила, что решение журнала Glamour о лишении Тодоренко звания «Женщина года» было правильным. «Высказывания Регины о домашнем насилии отражают весь набор вредных стереотипов, существующих на эту болезненную тему — «сама виновата», «надо молчать»», — добавила она.

По ее мнению, существующие стереотипы насчет жертв домашнего насилия вредят людям, которые годами живут в трудной ситуации и боятся просить о помощи. Однако травить Тодоренко за ее слова не стоит, полагает ведущая.

«Буллинг и оскорбления в ее адрес не помогут жертвам насилия», — подчеркнула Пушкина.

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины зачастую могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

После этого певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» заступились за Тодоренко.

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