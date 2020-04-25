Валерия и Пригожин заступились за Тодоренко после лишения ее звания «Женщина года»

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Певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» заступились за телеведущую Регину Тодоренко, которую журнал Glamour лишил звания «Женщина года» после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины зачастую могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

Пригожин рассказал, что Валерия строго относится к тем, кто пытается оправдать домашнее насилие. Однако она считает, что нельзя «уничтожать» Тодоренко после ее слов.

«Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали. Ну нельзя девочку уничтожать», — передал Пригожин слова супруги.

Сам продюсер полагает, что телеведущая могла высказать такое мнение о насилии в эфире по неосторожности.

«Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все», — добавил Пригожин.

Пара сошлась во мнении, что не стоит травить Тодоренко за сказанные слова в эфире.

Ранее певица Валерия в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила свое решение возглавить Движение по борьбе с домашним насилием.

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