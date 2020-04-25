Определен победитель шоу «Голос.Дети»

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В прямом эфире суперфинала шоу «Голос.Дети» на Первом канале, который прошел 24 апреля 2020 года, был определен победитель проекта 7 сезона. Ей оказалась Олеся Казаченко из команды Басты.

На заключительном этапе она выступила с песней Аллы Пугачевы «Миллион алых роз».

Казаченко одержала победу в результате зрительского голосования.

Также в суперфинале был объявлен лучший наставник сезона — Баста. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев пообещал вручить ему статуэтку после дезинфекции.

Зрители в зале не присутствовали.

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