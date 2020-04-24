В США умер актер Джин Динарски

В США скончался актер Джин Динарски. Об этом сообщает Daily Mail.

Актер скончался на 87 году жизни в Лос-Анджелесе.

Сценарист Эрнест Керней отметил, что Динарски ушел из жизни 27 февраля в реабилитационном центре.

Джин Динарски известен своими ролями в сериале «Звездный путь», «Сайнфелд», где исполнил роль Иззи Мандельбаума младшего, а также сериале «Бэтмен», выходившего в период с 1966 по 1968 год. Кроме того, он исполнил роль в фильме «Близкие контакты третей степени».