«Союзмультфильм» назвал сделку по Чебурашке с японской компанией незаконной

Финансовые условия договора с японской компанией по правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

«С учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству», — заявили в пресс-службе.

Договор с японской компанией «Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications» («TV TOKYO Communications Corporation») был заключен в 2005 году.

«Всего же за передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила $30 тыс. и в дальнейшем обязалась начислять 40 % средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции договором при этом не предполагаются, и за 10 лет использования в 2014 году японская сторона направила «Союзмультфильму» только $16 тыс.», — рассказали в студии.

При этом, согласно киностудии, обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции, в которой используется образ Чебурашки, в Японии исчисляются «сотнями миллионов долларов США». За прошедшие 15 лет компания ни разу не предоставила отчетность по договору.

Кроме того, в 2015 году «TV TOKYO Communications Corporation», владелец прав на Чебурашку, вышла из проекта, передав сублицензию компании «Cheburashka Project LLP», о которой «Союзмультфильму» «ничего не известно».

Ранее мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. После этого киностудия «Союзмультфильм» заявила, что намерена вынести на межгосударственный уровень спор с японской компанией о правах на использование образа.

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— https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/04/23/n_14330623.shtml