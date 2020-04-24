ВС // Аскетичная «Чайка» и расточительный Хью Джекман в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на воскресенье, 26 апреля.

Воскресенье станет днем премьер для зрителей с утонченным вкусом, не чуждых горькой иронии. Любителей классики ожидает онлайн-премьера от театра на Таганке — «Чайка 73458» литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса с Ириной Апексимовой, Александром Метелкиным, Александром Резалиным и Дарьей Авратинской в главных ролях. Отличающаяся уважительным отношением к авторскому тексту аскетичная версия хрестоматийной трагикомедии Антона Чехова на этот раз предстанет перед зрителями в почти монохромной цветовой гамме. Вынесенное в заголовок число постановок, которое выдержал спектакль по всему миру за 120 лет, подчеркивает желание создателей донести до аудитории суть произведения, очищенного от множества чужих трактовок.

Любителей более современных историй с грустно-сатирическим взглядом на человеческую природу будет ждать премьера с Хью Джекманом – фильм «Безупречный» о харизматичном директоре престижной школы в богатом пригороде Нью-Йорка. Его жизнь кажется эталоном успеха и самореализации до тех пор, пока однажды широкой общественности не становятся известны хранившиеся в тайне секреты, которые превращают его историю взлета в ночной кошмар. Сценарий фильма был написан Майком Маковски по мотивам истории, случившейся в его собственной школе в 2004 году. Фильм доступен пользователем Okko по подписке «Сериалы Амедиатека».

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10.00 — зрители программы «Тыквенная каша. Яна Першина» в рамках проекта «Готовим с Novikov school» научатся готовить вкусное блюдо для своих близких с помощью видеоурока от шеф-повара;

12.00 – соскучившиеся по заграничным поездкам зрители отправятся практически в любой уголок планеты вместе с героями художественных и познавательных картин из «Коллекции фильмов про путешествия»;

День

14.00 – вместе с куратором выставок современного искусства Джастином Патоном зрители первого сезона проекта «Как смотреть на картины» смогут за 12 эпизодов шоу приобрести новое понимание искусства и увидеть, что скрывают даже самые неоднозначные и провокационные шедевры мировой живописи;

16.00 – мультфильм «Тайна Мосли» от режиссера «Приключений Джимми Нейтрона» покажет детям и их родителям историю сказочных существ торифантов, которые нашли в себе силы отправиться на поиски счастья после жестокого столкновения с людьми;

Вечер

19.00 – онлайн-премьера спектакля «Чайка 73458» от Театра на Таганке и режиссера Дайнюса Казлаускаса, где число в названии — количество постановок, которые выдержала пьеса Антона Чехова за 120 лет;

21.00 – онлайн-премьера фильма «Безупречный» с Хью Джекманом о темных секретах успешного директора престижной школы в пригороде Нью-Йорка, основанная на реальных событиях;

22.00 – хоррор «Человек-невидимка» режиссера Ли Уоннелла с Элизабет Мосс в главной роли представит современное прочтение классической научно-фантастической истории через призму проблемы домашнего насилия.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.