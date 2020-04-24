Белорусские «Упыри» и похороны Сталина в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 25 апреля.

Первый выходной недели будет наполнен интересными событиями для любителей необычных впечатлений. В дебютном фильме режиссеров Максима Сирого и Андрея Гринько «Упыри» с бывшим резидентом «Comedy Club» Вадимом Галыгиным сойдутся вместе традиции белорусских народных страшилок с американским жанром подросткового хоррора. В ночь на Ивана Купала группе молодых людей, решивших отправиться на тайное озеро в лесную глубинку, придется столкнуться с таинственным ужасом, который пробуждается лишь раз в году.

Сразу после этого зрителей ждет нашумевший документальный фильм «Прощание со Сталиным» от фаворита международных кинофестивалей, документалиста Сергея Лозницы. Наделавший много шума в прессе задолго до своего выхода на экраны, проект представляет собой скрупулезно отобранные архивные кадры, снятые в СССР в дни прощания с Иосифом Сталиным. «Для меня принципиально важно сделать зрителя участником и свидетелем грандиозного, ужасающего и гротескного шоу», — рассказал сам автор о своей картине, в которой он отказался от прямого комментария и сохранил хронологию событий тех лет.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10.00 — занятие «Йога для детей от 3 до 8 лет» из цикла онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса поможет родителям с ранних лет привить своим детям любовь к здоровому образу жизни и развить в них внимательное отношение к своему телу;

12.00 – в первом сезоне проекта «За кулисами искусства» современные художники и искусствоведы расскажут подробности биографий таких великих творцов, как Ван Гог, Роден, Ле Корбюзье, Пабло Пикассо, Пьер Сулаж, Рой Лихтенштейн и Филипп Паррено;

День

14.00 – выпуск кулинарной программы «Котлеты из судака. Дмитрий Каневский» в рамках шоу «Готовим с Novikov school» позволит зрителям-гурманам с помощью простого видеоурока от шеф-повара ресторана «Царская охота» разнообразить меню и порадовать своих близких;

16.00 – подборка фильмов для просмотра с попкорном включает в себя преимущественно комедии на разную тему и подходит для аудитории разных возрастов. Вместе с сервисом экспресс-доставки «Самокат» онлайн-кинотеатр предлагает доставку фирменного попкорна Okko по Москве и Санкт-Петербургу.

17.00 – серию бесплатных онлайн-концертов «Шоу ON!» продолжит заслуженный артист России Григорий Лепс, компанию которому в этот раз составят певцы Александр Панайотов, Тимур Родригез и EMIN, а также трио COSMOS girls;

Вечер

21.00 – белорусский хоррор «Упыри» с экс-резидентом «Comedy Club» Вадимом Галыгиным расскажет историю о группе молодых людей, чье празднование ночи на Ивана Купала в таинственном лесу омрачила внезапная встреча с потусторонним ужасом из темных глубин;

22.00 – нашумевший документальный фильм «Прощание со Сталиным» Сергея Лозницы в отстраненной манере исследователя покажет дни прощания с вождем.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.