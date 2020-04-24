Михаила Боярского могут исключить из Общественного совета при МВД, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/566/12885566/upload-b2-pic905-895x505-84262.jpg">

Артиста Михаила Боярского могут исключить из Общественного совета при МВД, передает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что вопрос о прекращении полномочий Боярского будет рассматриваться сразу же после окончания периода ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Ранее Михаил Боярский выплатил два штрафа по 3 тыс. руб. за неправильную парковку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боярского оштрафовали за неправильную парковку

— Боярский сделал тест на COVID-19

— Боярский и Гвердцители споют со сцены пустого Большого