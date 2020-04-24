Михаила Боярского могут исключить из Общественного совета при МВД, пишут СМИ
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Артиста Михаила Боярского могут исключить из Общественного совета при МВД, передает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что вопрос о прекращении полномочий Боярского будет рассматриваться сразу же после окончания периода ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Ранее Михаил Боярский выплатил два штрафа по 3 тыс. руб. за неправильную парковку.
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