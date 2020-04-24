The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»). Это сингл, который музыканты посвятили пандемии коронавируса, cтал первым для этого коллектива за последние восемь лет.

Об этом сообщает официальный сайт группы. Клип на песню опубликован на Youtube-канале The Rolling Stones.

Отмечается, что композиция была записана еще в прошлом году, но работа над ней не была закончена. Музыканты отредактировали текст песни и записали ее уже в условиях самоизоляции.

По словам фронтмена группы Мика Джаггера, она перекликается с теми обстоятельствами, в которых люди сейчас живут.

В клипе показываются пустынные улицы городов, а в песне поется о том, что «жизнь была прекрасна».