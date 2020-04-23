Американские дрэг-дивы и австралийский Робин Гуд в Okko

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Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019) Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019)
Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019)
Daybreak Pictures

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 24 апреля.

Этот день даст возможность совершить настоящее путешествие по обоим полушариям нашей планеты с пользой для своего кругозора. Для тех, кто любит погорячее, подойдет трэвел-шоу «Мы здесь» об американских дрэг-дивах. Яркие и независимые артисты, переодевающиеся на сцене в женские наряды, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал, освободить эмоции и сбросить предрассудки, как старую кожу, вместе со зрителями посетят множество американских городов, не обходя вниманием и консервативную глубинку, чтобы с местными представителями дрэг-культуры устроить красочный праздник для тех, кто не боится творчества и готов открыться миру с неожиданной стороны.

А ближе к полуночи любителей исторического кино будет ждать премьера от режиссера фильма «Кредо убийцы» по серии игр «Assassin's Creed» и экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Это биография Неда Келли, народного героя Австралии и по совместительству лидера самой популярной преступной группировки в стране, — «Подлинная история банды Келли». Новая интерпретация жизненного пути «австралийского Робин Гуда», выполненная на высшем техническом уровне, покажет всю сложность и противоречивость фигуры Келли, не боясь опасных тем и нетривиальных сюжетных решений.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9.00 — занятие «Утренняя функциональная тренировка» из цикла онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса позволит зрителям любых возрастов поддержать свою физическую форму, укрепить здоровье и иммунитет, не выходя из дома с помощью специальной программы, разработанной специалистами с многолетним опытом;

12.00 — зрители первого сезона проекта «Выше» откроют для себя самые живописные заснеженные вершины нашей планеты вместе с одним из лучших сноубордистов-фрирайдеров Джереми Джонсом и его командой;

День

14.00 — продолжение прогулки по Третьяковке в компании с директором галереи Зельфирой Трегуловой и Сергеем Шнуровым, которые на этот раз обсудят историю создания одной из самых известных картин легендарного Ильи Репина «Не ждали» и расскажут неизвестные подробности о знакомом с детства шедевре мировой классики;

16.00 — трэвел-шоу «Мы здесь» об американских дрэг-дивах, которые посетят самые отдаленные уголки Соединенных Штатов, чтобы освободить местных жителей из плена стереотипов и подарить им красочное шоу, наполненное эмоциями;

Вечер

19.00 — лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина даст онлайн-концерт в рамках «Шоу ON!» с обнадеживающим названием «…и все будет хорошо!» для тех, кто соскучился по живой музыке;

21.00 — звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон» Валерия Федорович прочитает крымскую сказку «Заяц-слуга» о бедняке, которому удалось преодолеть все испытания, посланные судьбой, благодаря смекалке, воображению и доверию близких;

22.00 — премьера фильма «Подлинная история банды Келли» — новой версии биографии «австралийского Робин Гуда» от Джастина Курзеля, режиссера фильмов «Макбет» и «Кредо убийцы».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.