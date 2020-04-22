Отец Кристины Орбакайте раскрыл размер своей пенсии

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Цирковой артист Миколас Орбакас, отец певицы Кристины Орбакайте и первый супруг эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой, постоянно живет в Вильнюсе (Литва).

В беседе с изданием «Антенна» он рассказал, что получает пенсию от России. «20 тысяч рублей. Надбавка за инвалидность II группы — 1 тысяча. Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро», — пояснил Орбакас, добавив, что его супруга Марина, на которой он женат уже 36-й год, тоже пенсионерка.

При этом Кристина Орбакайте, по словам артиста, помогает ему и регулярно созванивается с ним. «Видимся и с ней, и с внучкой Клавой с помощью современных технических средств, разговариваем, поддерживаем тесную связь», — рассказал он.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас были женаты с 1969 по 1973 год.

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