Первую запись Высоцкого и сценарий Тарковского выставят на аукцион

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На онлайн-торги 22 апреля выставят первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и автографом барда, сообщили в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

На аукцион также будет выставлен автограф режиссера Андрея Тарковского, три сцены из сценария фильма «Зеркало» с правками режиссера и оригинальные фотографии со съемок фильмов «Зеркало» и «Солярис».

Кроме того, на торгах 22 апреля появятся редкие фотографии Анны Ахматовой и Софи Лорен.

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